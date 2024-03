Sono tre le persone morte in un incidente stradale avvenuto ieri, domenica 17 marzo, sulla statale 100, all’altezza di Mottola, in provincia di Taranto. Lo scontro, frontale, tra due auto: una Bmw di grossa cilindrata e una Peugeot. Per le tre vittime, che viaggiavano sulla stessa auto, l’impatto è stato fatale. I feriti invece sono stati soccorsi dal personale del 118 e trasportati in ospedale. A novembre nello stesso tratto sono morti tre militari della Brigata Pinerolo 7/o Bersaglieri di stanza ad Altamura (Bari) e un 60enne del Barese. Le vittime sono un ragazzo di 31 anni, Antonio Panzitta, e due ragazze di 23 e 26, Silvia Scardamaglia e Marcella Risoli, tutte a bordo di una stessa auto. I tre erano originari della Calabria. Feriti, invece, gli occupanti dell’altra vettura coinvolta, ovvero una famiglia con padre, madre e figlio, originari della zona. I tre sono stati ricoverati in codice rosso all’ospedale Santissima Annunziata di Taranto ma non sarebbero in pericolo di vita.