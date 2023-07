Guidava, ubriaco, con la patente sospesa già da tre anni. Revocata la patente.

Tutto è successo a Rimini lo scorso weekend, durante il quale la polizia locale ha controllato 60 automobilisti. I controlli hanno consentito di sanzionare 26 conducenti di veicoli sorpresi con un tasso alcolemico superiore a quello consentito, ai quali è stata sospesa anche la patente di guida. Tra questi in 14 oltre al ritiro della patente hanno subito anche una contestazione pecuniaria di 544 euro. In 12 inoltre sono stati denunciati penalmente per guida in stato di ebrezza.

Guidava ubriaco con la patente sospesa già da tre anni: revocata. Gli altri controlli

Fermati anche 2 minorenni alla guida di motociclo, uno è stato multato mentre l’altro, una ragazzina, è stata denunciata al Tribunale dei Minori di Bologna. Tra i casi più gravi, quello dell’automobilista che guidava ubriaco senza avere la patente con sé, perché sospesa da quasi tre anni. L’uomo, che aveva tentato di parcheggiare l’auto alla vista del posto di controllo è stato fermato e controllato. Fermato anche un conducente di un monopattino, che ha fatto registrare il valore più alto con un tasso alcolemico pari a 1,6 g/l. Violazione che in questo caso non comporta nessun ritiro di patente di guida, ma la procedura penale per il superamento della soglia stabilita dal codice e fissata a 0,80 g/l.