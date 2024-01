Due anziani coniugi entrambi di 81 anni sono morti in un incidente sulle strade dell’Appennino bolognese. Ieri pomeriggio intorno alle 14 in località Quinzano, nel territorio del Comune di Loiano, un’auto, a bordo della quale viaggiava la coppia, per cause al vaglio dei carabinieri è uscita di strada mentre percorreva via delle Vigne. La vettura è precipitata in un burrone. Per i due, marito e moglie entrambi di 81 anni, residenti a Bologna, non c’è stato nulla da fare. L’incidente è stato scoperto in serata. Sul posto sono intervenuti anche il 118 e vigili del fuoco che si sono occupati del recupero delle salme, concluso nella notte.

