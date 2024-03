I geni del giorno: ubriachi sulle piste da sci, si beccano una multa da 204 euro

Anche oggi abbiamo individuato i protagonisti della nostra rubrica “Il genio del giorno“. Durante un controllo alcolemico di routine, i carabinieri del servizio piste di Valdaora, nella Val Pusteria, nella provincia autonoma di Bolzano in Trentino-Alto Adige, hanno notato due sciatori sloveni molto ubriachi, che cercavano di scendere a valle con gli sci.

Come si legge su Il Dolomiti, la coppia, un uomo di 46 anni e una donna di 35 anni, aveva precedentemente festeggiato nei rifugi e bar del comprensorio sciistico. Non riuscivano nemmeno a reggersi da soli, così i carabinieri hanno chiamato il servizio di soccorso della Croce Bianca per portare i due sani e salvi alla stazione a valle. Oltre alla sanzione amministrativa di 102 euro a persona ci sono anche i costi dell’operazione di salvataggio. Totale della multa: 204 euro, più i costi per l’operazione di salvataggio.