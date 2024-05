I genitori non gli danno 100 euro per la droga, lui prende un martello pneumatico e gli distrugge casa. Quando si dice la follia. Ma andiamo con ordine. Tutto è accaduto a Pietravairano, nel Casertano. Eroe indiscusso della vicenda un uomo di 43 anni.

La prima ricostruzione

Sono stati i genitori, intimoriti ed esasperati dal comportamento violento del figlio convivente, a chiamare il 112. Sul posto i carabinieri hanno trovato il 43enne all’opera con il martello pneumatico; l’uomo aveva già distrutto il pavimento della cucina, quello del corridoio e parte dei muri portanti della loro abitazione, dando fuoco ad una panchina in legno nel giardino. I genitori hanno invece atteso i militari in strada; il 43enne è stato quindi fermato e portato in carcere pe tentata estorsione e maltrattamenti in famiglia.