Il Kinder Bueno alla marijuana. Come riportato da Repubblica, la scoperta del noto snack modificato e il sequestro di alcune confezioni è avvenuta a Brescia dopo che diversi consumatori che hanno mangiato la barretta modificata si sono sentiti male.

La confezione, come mostra la foto, ricalca fedelmente l’originale. Sta avendo successo specialmente tra i giovani e, come accaduto anche in passato anche con altri noti marchi, la sua riproduzione illegale è avvenuta alla totale insaputa dei detentori del marchio (in questo caso la Ferrero). Il Kinder Bueno alla marijuana è quindi un falso realizzato alla perfezione, a partire da tutto l’incarto. Nella confezione i distintivi colori, rosso e bianco, il nome dell’azienda, dello snack e le sue dimensioni sono identiche all’originale. Sull’esemplare illegale però è riportato il simbolo “420“, un numero molto famoso fra chi fa consumo di cannabis. Come racconta Il Fatto Quotidiano, il simbolo venne coniato da un gruppo di studenti californiani che per sfuggire ai controlli delle forze dell’ordine si davano appuntamento alle 4.20 del pomeriggio per fumare sotto la statua dello scienziato Louis Pasteur.

Il cioccolatino si chiama Kinder “Thc” Bueno (thc è il principio attivo della mariujana ndr) ed ha tre foglie di marijuana stampate sulla confezione. Insomma tutto molto simile all’originale tranne il fatto che, essendo cioccolato alla marijuana e non al semplice cioccolato, avrà sicuramente un sapore diverso.