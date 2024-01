I ladri uccidono a calci la cagnolina Laika mentre abbaiava per difendere casa: taglia di 6mila euro

Abbaia contro i ladri e loro, tre malviventi, la prendono a calci. Così è morta Laika, una cagnolina di cinque anni. Tutto è avvenuto a Marone, in provincia di Brescia, nel tardo pomeriggio del 20 gennaio.

“Era solo un cane, verissimo – racconta al Corriere la figlia del proprietario di casa -. Un cane che ha ribadito il concetto che gli animali sono meglio di certe persone. Un cane piccolo con un grande cuore e un grande coraggio che è morto facendo il suo lavoro e cioè difendere e proteggere la sua casa e la sua famiglia”.

La ricostruzione

Quando i ladri sono entrati in giardino la piccola Laika ad iniziato ad abbaiare e a questo punto, racconta il Corriere, i tre membri della banda la hanno presa a calci con violenza.

La cagnolina è morta nel giardino. I ladri sono poi entrati in casa: hanno rubato qualche oggetto prezioso, preso dei contati e alla fine si sono dileguati tra le strade di Marone.

La taglia di 6mila euro

L’Associazione italiana difesa animali ed ambiente (Aidaa) ha deciso, in parallelo con le indagini delle forze dell’ordine, di istituire una taglia di 6 mila euro per chi, come si legge, nella nota ufficiale “con la sua testimonianza resa nelle forme di legge alle forze dell’ordine farà individuare, processare e condannare in via definitiva gli autori dell’uccisione del piccolo cane”.