Il caso del medico che non visita le donne, il sindaco: “Muro l’ambulatorio”

C’è un medico che si rifiuta di visitare le donne, addirittura di parlarci, scatenando l’ira del sindaco. “Nel mio paese quel medico non lo vogliamo – dice il sindaco – piuttosto rimaniamo senza e continueremo a rivolgerci a professionisti di altri comuni limitrofi, dove i miei cittadini sono costretti a spostarsi”. A parlare all’Ansa è Claudio Sartori, sindaco di Valdastico, piccolo comune di 1.120 abitanti dell’Alto Vicentino. Dopo il ritorno del medico che non vuole visitare le donne il sindaco ha addirittura fatto cambiare le serrature dell’ambulatorio, bloccare le finestre e ora minaccia di far murare l’ingresso. “Proprio in queste ore – precisa – è partita in paese una raccolta di firme che, grazie all’aiuto di assessori e consiglieri, ma anche di normali cittadini che si sono resi disponibili, proseguirà a ‘tambur battente’ nei prossimi giorni: l’intenzione è di consegnare all’Ulss almeno 500 firme; se togliamo i minorenni significa che aderirà un’amplissima maggioranza. Le consegnerò io a mano ai vertici dell’Ulss”.