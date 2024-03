Il fiuto vincente di Spike: 25 dosi di cocaina scoperte nel carcere di Avellino

Il cane antidroga Spike, con il suo fiuto, ha scoperto oltre 25 dosi di cocaina nel carcere di Avellino. Tutto è avvenuto mercoledì. La droga, raccontano le cronache, era stata nascosta negli indumenti che dovevano essere consegnati alle detenute: si tratta di vestiario proveniente dall’esterno del carcere e stoccato in alcuni magazzini a cui le carcerate possono accedere. L’Uspp, con il presidente Giuseppe Moretti e con il segretario regionale Ciro Auricchio, si complimentano con tutto il personale in carcere e con i colleghi del gruppo cinofilo: “Oramai si combatte una guerra quotidiana – sottolineano – con i continui ritrovamenti di droga e cellulari. Bisogna dotare la polizia penitenziaria di strumenti tecnologici avanzati per garantire la legalità negli istituti di pena”. “Ad Avellino, come più volte ribadito, – concludono i due sindacalisti – mancano 60 agenti e, a fatica, si riesce comunque a mantenere l’ordine e la sicurezza interna”.