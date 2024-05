Il gatto investito, ucciso e poi gettato in un cassonetto

Un gatto è stato investito e ucciso a Morbegno, in provincia di Sondrio. Il corpo del povero gattino poi è stato abbandonato in un cestino. Tutto, raccontano le cronache, è avvenuto domenica. Il gatto, spiegano, è stato ritrovato all’alba in un cestino della spazzatura. Secondo una prima ricostruzione, purtroppo, le macchie di sangue in strada non lasciano dubbi: l’animale è stato prima investito e poi gettato. Non è ancora chiaro chi lo abbia poi spostato, se il conducente dell’auto o qualche passante. Resta l’amaro e lo sdegno per un ennesimo gesto di inciviltà umana verso gli animali.