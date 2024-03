Il genio del giorno: fa casino in strada e quando arrivano i carabinieri lui mostra i genitali

Fa un po’ di casino in strada, i residenti chiamano i carabinieri e quando i militari arrivano il nostro eroe, il vincitore del premio “genio del giorno”, si abbassa i pantaloni e, perché no, mostra i genitali. Questo quel che è accaduto a Nichelino nei giorni scorsi. Questo quel che accade ogni giorno nella cosiddetta Italia profonda. Forse dovremmo iniziare a rendercene conto: cari italiani, c’è un problema evidente nella nostra società. Comunque, considerazioni sociologiche e intellettualoidi a parte, il nostro, dopo aver mostrato i genitali è stato denunciato, stranamente, per atti osceni in luogo pubblico e oltraggio a pubblico ufficiale. Ma quanta intelligenza in una persona sola.