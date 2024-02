Il genio del giorno: la ladra di lifting che scappa dopo l’intervento ai glutei

Attenta al corpo ma soprattutto al portafoglio: già la chiamano la ladra di lifting ma noi preferiamo inserirla come genio del giorno. Una donna italiana di 38 anni infatti è scappata da una casa di cura nel quartiere Montesacro a Roma dove martedì era stata sottoposta ad un intervento di lifting ai glutei, durato sei ore. Una fuga rocambolesca con i drenaggi, le protesi e la guaina pur di non pagare quanto dovuto. Poco ha potuto fare il personale sanitario che l’ha vista dileguarsi a bordo di un’auto dove, presumibilmente, l’aspettava il compagno. Una scena quasi da film. Ma purtroppo era la realtà che ha costretto il chirurgo plastico e estetico a presentare una denuncia. Del resto un tale intervento tra affitto della sala operatoria, l’anestesia, le protesi, la parcella del medico e l’assistenza sanitaria si aggira sui 20mila euro. Mentre la ladra di interventi chirurgici aveva solamente pagato l’acconto di mille euro. Da una breve ricerca il chirurgo ha scoperto che la donna era già ”ricercata” anche da un altro collega al quale avrebbe rubato un trattamento di medicina estetica con acido ialuronico di filler alle labbra. Si è anche in quel caso dileguata “con la scusa di dover andare a prendere la borsa nell’auto”.