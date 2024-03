Il genio del giorno: l’ignoto che ha abbandonato un’auto sui binari a Roma

Il genio del giorno, cari italiani, almeno per il momento è ignoto. Questa mattina, infatti, i Vigili del fuoco sono intervenuti a Roma, con l’ausilio di una gru, per recuperare un’auto abbandonata sulle rotaie in via Giovanni Giolitti. Siamo nella zona vicino alla stazione Termini. Per fortuna nessuna persona è rimasta ferita e l’auto non ha causato incidenti. Resta la domanda: perché, caro genio, abbandonare un’auto sui binari?