Un prete è stato arrestato con l’accusa di estorsione per aver chiesto dei soldi per celebrare un funerale. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, che hanno arrestato il sacerdote in flagranza mentre prendeva il denaro, il prete infatti pretendeva dei soldi per la celebrazione dei funerali. Il tutto stabilendo una tariffa che si aggira intorno ai 100 euro. Il parroco è ora ai domiciliari e nelle prossime ore comparirà davanti al gip del Tribunale di Siracusa per la convalida dell’arresto. L’indagine è scattata dopo una denuncia arrivata ai militari dell’Arma.

