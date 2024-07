Il ritorno del Covid, dal picco estivo fino alle nuove varianti in autunno

Il ritorno del Covid, spinto dalla variante Kp3, ha colpito diversi cittadini in questa prima fase estiva. L’incidenza di nuovi casi di infezione da SarsCov2 è in lieve aumento, ma rimane a livelli bassi e l’impatto sugli ospedali è stabile. Secondo l’ultimo monitoraggio settimanale del ministero della Salute e dell’ISS, al 10 luglio 2024 l’occupazione dei posti letto in area medica è del 1,6% (1.006 ricoverati), mentre in terapia intensiva è del 0,5% (43 ricoverati).

L’ultimo monitoraggio

L’indice di trasmissibilità (Rt) è pari a 1,00, stabile rispetto alla settimana precedente. L’incidenza dei casi Covid-19 nel periodo 4-10 luglio 2024 è di 9,4 casi per 100.000 abitanti, in lieve aumento rispetto alla settimana precedente (6,5 casi per 100.000 abitanti).

L’incidenza dei casi è aumentata nella maggior parte delle regioni, con il Lazio che ha riportato il tasso più elevato (18 casi per 100.000 abitanti) e le Marche il più basso (<0,5 casi per 100.000 abitanti). I dati preliminari di giugno mostrano un incremento della variante KP.3, che rappresenta il 31,7% dei sequenziamenti rispetto al 25,6% di maggio.

Le nuove varianti in autunno

Walter Ricciardi, docente di Igiene all’Università Cattolica di Roma, ha sottolineato che siamo di fronte a una piccola ondata estiva, che potrebbe precedere ondate più preoccupanti in autunno. Ricciardi ha ribadito l’importanza di una strategia coordinata a livello nazionale e regionale per evitare la diffusione del contagio, criticando le misure estemporanee prese da singole categorie o individui.

I sintomi della variante KP.3 sono simili a quelli del Covid-19: febbre, tosse, difficoltà respiratorie, affaticamento, dolori muscolari, mal di testa, perdita del gusto o dell’olfatto, mal di gola, congestione, nausea, vomito e diarrea. La fase acuta dei sintomi può durare fino a una settimana, ma gli effetti come stanchezza o malessere possono persistere per settimane. Il comitato consultivo per i vaccini della FDA ha raccomandato di aggiornare i vaccini Covid per l’autunno per renderli più efficaci contro la variante JN.1, da cui si è evoluta KP.3.