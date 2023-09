Incendio avvolge ville fuori Palermo, intervento dei canadair

Un incendio si è sviluppato a Gibilrossa, frazione di Misilmeri, in provincia di Palermo, dove le fiamme hanno avvolto le ville sul costone roccioso. Sono stati impegnati i vigili del fuoco, i forestali e i volontari della protezione civile per cercare di arginare le fiamme e limitare i danni.

Da questa mattina nella zona alle porte del capoluogo stanno volando tre canadair per spegnere gli incendi. Si attende di domare i roghi per fare la conta dei danni. Anche per oggi la protezione civile ha diramato l’allerta rossa per incendi e ondate di calore (qui il Pdf) per le province siciliane di Messina, Palermo e Trapani. Allerta arancione per le altre sei.

Incendio minaccia case nel quartiere Brancaccio a Palermo

Un altro rogo è divampato nel quartiere Brancaccio di Palermo, tra via San Ciro e via Fichidindia. Sono intervenuti diversi agenti di polizia e alcune squadre dei vigili del fuoco. Diversi residenti hanno abbandonato le abitazioni. Le fiamme stanno divorando alcuni terreni, molti dei quali incolti e abbandonati. Il rogo avrebbe investito anche un agrumeto. Le sterpaglie e lo scirocco stanno mettendo in crisi l’azione delle squadre antincendio.

