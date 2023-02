Spaventoso incendio a Gambugliano, piccolo comune della provincia di Vicenza, dove un’azienda di materiale elettromeccanico ha preso fuoco. Il rogo è divampato nella mattinata di mercoledì 8 febbraio nello stabilimento della Nidec srl in via Croce.

Sul posto sono intervenuti cinque mezzi dei vigili del fuoco, tutt’ora all’opera per cercare di domare le fiamme. Una altissima colonna di fumo denso si è intanto levata dalla fabbrica ed è visibile a km di distanza.

Non risultano note al momento le cause dell’incendio. Il Comune di Gambugliano ha intanto diffuso un avviso pubblico alla cittadinanza in cui si precisa che “la situazione è oggetto di verifica per quanto riguarda la qualità dell’aria da parte dell’Arpav. In ogni caso consigliamo di tenere chiuse le finestre. Seguiranno successive comunicazioni”.

