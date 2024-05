Un tragico incendio ha devastato un appartamento a San Benedetto del Tronto, provocando la morte di una donna anziana di 74 anni e del suo fedele cane. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri per indagare sulle cause dell’incidente. L’incendio è scoppiato in un appartamento in via della Pace, allarmante i residenti che hanno chiamato i vigili del fuoco per il fumo denso. All’arrivo dei soccorritori, è stato temuto che l’anziana, insieme al suo cane, potesse trovarsi all’interno dell’edificio. Purtroppo, una volta domato l’incendio, i vigili del fuoco hanno scoperto i corpi senza vita della donna e del suo amato animale domestico, entrambi nella camera da letto. Le indagini dei carabinieri sono ancora in corso per determinare le cause precise dell’incendio, ma al momento sembra che sia stato di natura accidentale.