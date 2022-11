Una persona è morta e altre tredici sono rimaste intossicate in un incendio scoppiato ieri notte in un appartamento di un palazzo nel quartiere di Cittadella, a Mantova. La vittima non è ancora stata identificata. Le fiamme si sono sviluppate in un alloggio abitato da una coppia con un bambino. I tredici intossicati, tra cui alcuni bambini, sono stati ricoverati negli ospedali di Mantova e di Castiglione delle Stiviere. Il condominio è abitato da molte famiglie straniere. I vigili del fuoco sono ancora in azione.

