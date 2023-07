Incendio nella pineta di Ugento, bagnanti scappano dagli stabilimenti

Un vasto incendio è scoppiato nella pineta a Torre Mozza, la marina di Ugento, in Salento. Sul posto sono al lavoro vigili del fuoco e protezione civile ed è stato chiesto l’invio di Canadair. A scopo precauzionale è stata evacuata una delle strutture ricettive, l’antica masseria di Rottacapozza. I bagnanti vengono fatti allontanare dai lidi e si registra il danneggiamento di alcune auto. Si teme che il fronte del fuoco, alimentato dal forte vento, possa avanzare velocemente verso la zona dei villaggi turistici.

Incendio a Ugento, bagnanti in fuga e caos sulle spiagge

Il fuoco, partito da Torre Mozza, è avanzato di circa tre-quattro chilometri, fino a raggiungere Lido Marini dove è stato evacuato un villaggio turistico all’ingresso della località marittima. A quanto è dato sapere gli accessi a Torre Mozza sono chiusi per la presenza delle fiamme. Sul posto sono al lavoro due Canadair. Il fuoco è partito dalla zona alta di Torre Mozza, ha aggredito il bosco, poi la pineta, ha superato la statale ed ha raggiunto prima Torre Mozza e poi, spinto dal vento, Lido Marini. Non si registrano feriti, ma alcune persone sono state soccorse per aver inalato del fumo.

