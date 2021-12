Incidente mortale a Dusino San Michele, in provincia di Asti. Il dramma si è consumato attorno alle 15:30 di lunedì 27 dicembre lungo la Strada Statale 10 Padana Inferiore, al km 40,150.

Due auto si sono scontrate frontalmente: una persona è morta e altre due sono rimaste ferite in modo lieve.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco insieme ai carabinieri e il personale del 118. Ad avere la peggio è stato il conducente di una Fiat Panda, rimasto incastrato tra le lamiere. L’altro mezzo coinvolto era una Ford Fusion.

Stando ai primi rilievi sembrerebbe che una delle due vetture avrebbe perso il controllo e invaso la corsia opposta scontrandosi con l’altra auto.

Incidente Dusino San Michele, traffico alternato sulla Padana Inferiore

A causa dell’incidente il traffico è stato temporaneamente rallentato il traffico lungo la strada statale 10 Padana Inferiore.

Per tutto il pomeriggio la circolazione è stata regolata con il senso unico alternato. Sul posto sono intervenute le squadre Anas, il 118 e i Carabinieri di Villanova d’Asti per la gestione dell’emergenza e per ripristinare la regolare circolazione in tempi brevi.