Gravissimo incidente a Roma dove un’auto con a bordo sei persone è prima finita contro un albero poi contro una macchina in sosta. Due i morti. E’ accaduto in via Fosso dell’Osa al Prenestino. Sul posto la polizia locale. Sei le persone a bordo del veicolo, tutti egiziani. Morti un uomo di 46 anni e un ragazzo di 20. Gli altri quattro , sono stati trasportati in codice rosso in vari ospedali. Sono in corso indagini della polizia locale per ricostruire l’esatta dinamica.

