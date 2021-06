Incidente sull’A1 questa mattina nei pressi di Piacenza, uno scontro tra un’auto e due camion, uno dei quali ha preso fuoco. Ci sono almeno due morti e al momento tratto che è stato chiuso tra Piacenza sud e Fiorenzuola.

Le vittime dell’incidente sull’A1

Le due vittime dell’incidente sono gli autisti dei due camion. Ferite lievi, invece, per uno dei due passeggeri dell’auto. Entrambe le corsie di marcia sono state chiuse, a causa del denso fumo nero che si è presto propagato impedendo la visibilità. Diversi camion di vigili del fuoco si sono recati sul posto. Per il momento non si conosce ancora il bilancio completo dell’incidente: i mezzi di soccorso sono ancora in azione. Non si conoscono neanche le cause che hanno portato allo schianto.