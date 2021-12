Grave tamponamento lungo l’autostrada A7 in direzione Milano, nel tratto tra Serravalle Scrivia e Tortona. Nel sinistro sono rimasti coinvolti due camion e un’automobile. Una persona è rimasta ferita in modo grave e trasportata in ospedale in codice rosso.

L’incidente è avvenuto intorno alle 13 di lunedì 20 dicembre e fino alle 14:30 l’autostrada è rimasta chiusa. Attualmente è riaperta, ma si viaggia su una sola corsia in direzione Milano.

Incidente A7, la dinamica

L’incidente si sarebbe verificato in seguito a un tamponamento tra i mezzi incolonnati per un precedente scontro avvenuto alle 12 sullo stesso tratto.

Sul posto stanno ancora operando i mezzi di soccorso: sono intervenuti i vigili del fuoco, il 118, l’elisoccorso e la polizia stradale.

Lungo il tratto si registrano code e rallentamenti dovuti al restringimento della carreggiata.

A7, chiusure per lavori fino a imbocco A50

Per lavori di ispezione dei manufatti la società Milano-Serravalle comunica la chiusura per due notti (dalle 22 alle 6), da lunedì a mercoledì mattina, della tratto autostradale che passa per il casello di Bereguardo.

L’autostrada A7 verrà chiusa in entrambe le carreggiate nel percorso tra Bereguardo e l’imbocco con la tangenziale ovest di Milano (A50) sia in direzione nord che sud, compresi i rami di svincolo.

In direzione Milano il traffico sarà deviato verso lo svincolo della Statale dei Giovi (Milano-Ticinese) per il successivo ingresso in tangenziale ovest.