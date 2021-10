Un ragazzo di 18 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di martedì 19 ottobre a Magenta, provincia di Milano. L’incidente è avvenuto poco dopo le 14 all’incrocio tra via Novara e via Silvio Pellico.

Magenta, incidente stradale: 18enne è grave

L’esatta dinamica dell’accaduto è al vaglio della Polizia locale. Secondo una prima ricostruzione sembra che il giovane stesse percorrendo a bordo della sua moto Kawasaki l’arteria stradale in direzione piazza Kennedy. Arrivato all’incrocio, il 18enne avrebbe perso il controllo della moto schiantandosi prima contro il palo della segnaletica e poi contro un albero a bordo strada.

Le sue condizioni sono subito apparse disperate. La centrale operativa del 118 ha inviato un’automedica sul posto. Un elicottero è poi atterrato nel parco di Villa Naj e il ragazzo è stato trasportato in elisoccorso in codice rosso al Niguarda di Milano.

La situazione, come detto, è grave. Il giovane ha riportato un importante trauma cranico, fratture al collo, al bacino alle braccia e alle gambe. Le sue condizioni sono giudicate gravi. A quanto pare, il ragazzo non ha perso conoscenza nell’impatto.

Via Novara è stata chiusa per un tratto al passaggio delle auto. I residenti chiedono da diverso tempo che in quel tratto vengano montati dei dossi, forse l’unico modo per garantire maggiore sicurezza lungo una via troppo spesso interessata da incidenti anche gravi.