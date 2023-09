Incidenti sul lavoro, un operaio morto travolto dalle macerie. Un altro, schiacciato da camion, è grave

Altri due incidenti sul lavoro nella giornata di oggi, giovedì 28 settembre. Un operaio di 63 anni è morto a Belmonte Mezzagno (Palermo) mentre stava lavorando ad un solaio che ha ceduto in una casa in via Papa Giovanni XXIII. L’uomo è stato travolto dalle macerie. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno tentato di soccorrerlo. Indagano i carabinieri della compagnia di Misilmeri.

Incidenti sul lavoro, operaio di 63 anni muore travolto da macerie

La vittima dell’incidente è Filippo Ciancimino. I sanitari del 118 hanno constatato la morte. Per l’operaio di 63 anni non c’è stato nulla da fare. Si attende l’arrivo del medico legale. Le indagini condotte dai carabinieri dovranno stabilire se siano state rispettate le norme sulla sicurezza e se per quel lavoro erano state richieste tutte le autorizzazioni necessarie.

Operaio schiacciato da camion a Leverano, è grave

Un incidente sul lavoro si è verificato a Leverano dove un operaio è rimasto gravemente ferito durante i lavori di posa della fibra ottica. L’uomo, 58 anni, originario di Gagliano del Capo, è rimasto schiacciato dal movimento improvviso di un camion dal quale poco prima era sceso, restando schiacciato contro un altro veicolo parcheggiato. Soccorso, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Vito Fazzi di Lecce. Le sue condizioni sono gravi ma non è in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e gli ispettori dello Spesal.

