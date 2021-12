Incidenti nelle Langhe, tra Neive, Castagnito e Pocapaglia per nebbia e strade vischiose per il gelo(foto archivio Ansa)

Nebbia e incidenti sulle strade delle Langhe e del Roero, in Piemonte: nella giornata di mercoledì 22 dicembre si sono verificati diversi scontri e sinistri tra Neive e Castagnito, in provincia di Cuneo.

A causare gli incidenti potrebbero essere state proprio le strade rese viscide dal gelo e la nebbia presente in zona sin dal mattino.

Incidente tra Neive e Castagnito, lungo la provinciale

L’incidente più grave è avvenuto lungo la strada provinciale tra Neive e Castagnito all’altezza della curva a monte delle cantine Francone, in un tratto già in passato teatro di incidenti anche gravi.

Poco dopo le 13:30 di mercoledì pomeriggio, un’utilitaria ed un furgone si sono scontrati frontalmente. La persona alla guida dell’auto è stata ricoverata in ospedale. Le sue condizioni sono gravi ma non sarebbe in pericolo di vita.

Un ferito nell’incidente tra Neive e Castagnito, in provincia di Cuneo

Per estrarre il guidatore è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Alba e dei volontari di Santo Stefano Belbo.

L’elicottero che era stato fatto partire da Torino in via precauzionale è potuto per fortuna rientrare alla base, informa il quotidiano online La Voce di Alba.

La strada provinciale è rimasta chiusa al traffico per diverse ore, con conseguenti lunghe nelle due direzioni.

Altri incidenti nelle Langhe per nebbia e gelo

Un secondo incidente si è verificato sempre in territorio di Neive e lungo la stessa strada provinciale, ma un po’ più a monte, all’altezza dell’incrocio con la strada che porta al cimitero del paese.

Un terzo incidente ha avuto luogo lungo la strada provinciale 340 a Pocapaglia, verso frazione Saliceto, mentre un quarto incidente si è registrato a Monticello d’Alba, lungo la provinciale che porta in frazione San Giuseppe di Sommariva Perno, all’altezza di Manufatti Sant’Antonio.

In questi ultimi casi si sono avute auto uscite di strada, ma per fortuna non ci sono stati feriti né vittime.