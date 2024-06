Lo hanno salvato i compagni di calcetto che, resisi conto della gravità della situazione, hanno utilizzato il defibrillatore, guidati al telefono da operatori sanitari del Sores. E’ accaduto ieri sera intorno alle 20 e il protagonista della vicenda è un giovane, di 24 anni, che ha subito un arresto cardiaco durante una partita di calcio amatoriale.

E’ accaduto a Moraro (Gorizia). I compagni hanno chiamato il 112 e iniziato le manovre di rianimazione cardiopolmonare, anche con l’utilizzo del defibrillatore, appunto, in dotazione all’impianto sportivo.

Tutte le fasi di manovra sono state guidate al telefono dall’operatore della Sores Fvg, che ha inviato sul posto vari mezzi per rispondere all’emergenza. Due minuti prima dell’arrivo della prima ambulanza e dell’automedica, il cuore del giovane aveva già ripreso a battere spontaneamente. Il paziente, tuttavia, è stato intubato dai sanitari e trasportato, in codice rosso, all’ospedale triestino di Cattinara, dov’è stato accolto in prognosi riservata.