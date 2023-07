Momenti di paura a Padova per una sparatoria che ha coinvolto un carabiniere ed un uomo, che poco prima con la sua auto aveva investito un collega del militare, per fuggire ad un controllo per stalking. L’episodio, di cui manca ancora una ricostruzione dettagliata, è avvenuto in via Castelfidardo, nel quartiere Sacra Famiglia, dove vive la ex moglie dell’investitore. Quest’ultimo, raggiunto da quattro colpi di pistola, è morto in ospedale per le gravi ferite riportate. Ricoverato in ospedale in condizioni serie anche il carabiniere.

Padova, investe un carabiniere e viene ucciso

Da una prima ricostruzione sembra che un uomo, uno straniero, abbia violato il divieto di avvicinamento rispetto alla moglie deciso dal giudice per una questione di stalking. E’ scattato dunque l’intervento dei carabinieri che sono intervenuti per sanzionare l’uomo. Mentre uno degli agenti era intento a scrivere il verbale, l’uomo è salito in auto, ha messo in moto e ha travolto il carabiniere. A quel punto è sceso dall’auto, sembra armato di un coltello. Per questo l’altro carabiniere ha sparato all’uomo. I testimoni residenti nelle case vicino parlano di almeno 3-4 colpi.

Chi era lo stalker

La vittima è un 55enne di origini albanesi, con precedenti di polizia. Il carabiniere travolto dal mezzo pesante ha riportato gravi ferite alle gambe, rimanendo schiacciato tra il furgone e l’auto di servizio. E’ in ospedale, ma non è in pericolo di vita.

