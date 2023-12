Un uomo di 37 anni è stato investito e ucciso da un’auto nella notte, sulla trasversale di pianura, a Granarolo dell’Emilia, in provincia di Bologna. È successo dopo le 3: rimasto senza carburante con la propria auto, l’uomo stava camminando lungo la strada, in quel tratto completamente buia, e senza giubbotto catarifrangente. L’automobilista che lo ha travolto, dopo l’impatto ha proseguito, ma arrivato a casa ha chiamato i carabinieri per segnalare il fatto. Si tratta di un 63enne, allo stato denunciato a piede libero per omicidio stradale e per fuga a seguito di omicidio stradale. Sul luogo dell’incidente anche il 118, con ambulanza e automedica, ma per il 37enne non c’era nulla da fare.

