Tragedia a Campobello di Mazara, nel Trapanese, dove Ninfa Indelicato, un’insegnante elementare di 64 anni, è stata investita mentre stava raggiungendo la scuola in cui lavorava. Secondo le prime ricostruzioni, la signora Indelicato aveva parcheggiato la sua auto e stava percorrendo a piedi il tragitto verso l’istituto per geometri, dove sono ospitate alcune classi delle elementari. Durante il tragitto, è stata travolta da un furgone guidato da un uomo di 79 anni. Nonostante l’intervento immediato dei soccorritori del 118, le condizioni della donna sono apparse subito molto gravi. Dopo essere stata trasportata in ospedale, Ninfa Indelicato è purtroppo deceduta.

Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri, che stanno conducendo accertamenti approfonditi sul conducente del furgone per chiarire le dinamiche dell’incidente. La comunità locale è sconvolta per la perdita dell’insegnante, ricordata per il suo impegno e dedizione nel lavoro.