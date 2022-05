Ivan Luca Vavassori, l’ex portiere della Pro Patria al fronte in Ucraina torna a casa: “Sono stanco, basta così”

Ivan Luca Vavassori, ex calciatore della Pro Patria che si era recato al fronte per combattere al fianco dell’Ucraina, ha deciso di tornare a casa, in Italia. L’ex portiere è sopravvissuto ad un attacco russo a Mariupol e nelle ultime ore era stato ricoverato in ospedale per curare la febbre alta e numerose ferite.

Ivan Luca Vavassori, l’ex calciatore che era andato a combattere in Ucraina torna a casa

Vavassori ha deciso di tornare in Italia e di dire basta alla guerra in Ucraina perché è ormai esausto da un punto di vista fisico e mentale. Infatti l’ex portiere ha dichiarato di non avere più la testa necessaria per andare avanti.

“Sono stanco per me basta così. E’ ora di tornare a casa non ho più la testa per andare avanti”.

Ivan Luca Vavassori era stato ricoverato in ospedale per ferite e febbre alta