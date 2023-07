I kit antigrandine per l’auto vanno a ruba, ecco come funzionano. Ma sono veramente utili?

Su Google Trends le ricerche per i kit antigrandine si sono impennate. I kit più venduti sono dei teli rinforzati da posizionare sulle automobili quando vengono lasciate all’esterno: possono essere utili per le grandinate più leggere ma servono a poco per quelle pesanti.

Come funzionano i kit antigrandine

Si tratta di coperture per l’auto rinforzate che possono essere installate quando parcheggiate in un luogo aperto. La composizione cambia a seconda del modello ma ci sono alcune caratteristiche che restano sempre uguali. Così come i costi: i prodotti più venduti vanno dai 120 ai 270 euro.

I kit antigrandine sono dei teli costruiti da diversi strati. Di solito ci sono almeno tre livelli. Il primo, quello più esterno, è una copertura in materiale plastico che serve prima di tutto a far scorrere l’acqua. Il secondo è uno strato di materiale protettivo, sempre di pochi millimetri di spessore. L’ultimo è uno strato formato da un materiale più morbido, così da non rovinare la carrozzeria dell’auto tutte le volte che il telo viene messo e rimosso.

I kit antigrandine funzionano?

Le recensioni dei clienti sono chiare. Questi teli funzionano abbastanza bene in caso di grandine di piccole dimensioni. Ma se l’auto venisse colpita da un chicco come quello caduto ad Azzano Decimo nei giorni scorsi, anche il telo più costoso risulterebbe inefficace.