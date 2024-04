La 15enne scomparsa mentre andava a scuola ha chiamato la mamma: “Sto bene”. I Carabinieri proseguono nelle ricerche

Jensare Ajdari in una foto postata dalla mamma sui social

La ragazzina di 15 anni scomparsa dal 24 aprile scorso a Camposampiero in provincia di Padova, ha chiamato la madre per dirle che sta bene e promettendo di rientrare a casa tra qualche giorno. La giovane Jensare Ajdari di origine macedone, è ricercata dopo essersi allontanata per andare a scuola, mercoledì scorso. La denuncia è stata formalizzata dalla madre ai Carabinieri, che conducono le indagini e che, malgrado la telefonata proseguono nelle ricerche. “Me l’hanno rapita” aveva detto la mamma ai militari.

Un primo messaggio era stato ricevuto giorni fa dall’utenza telefonica della figlia con una scritta in maiuscolo in cui diceva di essere viva. Lo zaino di scuola, grazie al fiume dei cani era stato rinvenuto nel retro del condominio dove vive lo scorso 27 aprile.