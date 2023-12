La moglie prende una multa e lui la minaccia di morte con un coltello

Un cittadino albanese 39enne è stato denunciato con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e la moglie accolta in una struttura protetta. Il tutto dopo che lo scorso 9 dicembre i Carabinieri di Rimini hanno raccolto l’allarme della donna che – come riporta la stampa locale – l’uomo aveva tentato uccidere per una multa. Al 39enne è stato intimato divieto di avvicinamento: completamente ubriaco, quando la compagna gli ha confessato di aver preso una multa prima l’ha percossa e poi ha preso un coltello minacciandola di morte. Solo l’intervento del cognato ha evitato un tragico epilogo. La donna si è quindi rivolta ai militari che l’hanno accompagnata insieme ai figli in una struttura protetta.

