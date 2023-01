La nave Superba ancora in fiamme si è inclinata, c’è il rischio che affondi VIDEO (foto ANSA)

Brucia ancora, dopo tre giorni dall’incendio, la nave Superba della Gnv al porto di Palermo. Le maggiori criticità riguardano due ponti dell’imbarcazione che si trova al molo Santa Lucia. Si teme che la nave possa affondare: si è già inclinata verso la prua e i vigili del fuoco hanno dovuto abbandonarla.

Ancora fiamme la nave Superba al porto di Palermo

Nella serata di ieri sono arrivati dei tecnici specializzati che hanno praticato due fori, uno a sinistra e l’altro a destra della nave, per far defluire l’acqua utilizzata durante le operazioni di spegnimento e raffreddamento. Un intervento che, secondo i tecnici, dovrebbe scongiurare l’ipotesi affondamento.

“Le fiamme sono ancora vive perché non siamo ancora riusciti ad accedere al garage, laddove è scoppiato il rogo – spiegano dalla centrale operativa dei vigili del fuoco -. Non si è raggiunta la prua, dove la temperatura rimane molto alta, e proseguono dal mare, con gli idranti azionati dai rimorchiatori, le operazioni di spegnimento e raffreddamento”.

Proseguono le operazioni di spegnimento

“È una sfida contro il tempo”, dice un portuale in servizio. Sono al lavoro 48 uomini del comando provinciale dei vigili del fuoco: un’operazione massiccia per frenare quanto prima il rogo. Permangono problemi ai ponti 6 e 7 e il comandante Sergio Inzerillo ha predisposto il raddoppio dei turni per intervenire sui ponti con numerose squadre.

