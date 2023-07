Il portiere del Psg Gianluigi Donnarumma e la sua fidanzata Alessia sono stati legati, spogliati e rapinati la scorsa notte nella casa in cui vivono a Parigi. Lo ha confermato una fonte vicina alla coppia, confermando le informazioni del sito Actu17.

La notte da brividi di Donnarumma e la compagna: legati, spogliati e rapinati a Parigi. Le prime notizie

Donnarumma e la compagna, portati in un ospedale dopo l’aggressione, sono stati legati da “diverse persone” nel loro appartamento nell’ottavo distretto della capitale francese, ha riferito questa fonte vicino ai due. La Brigata per la repressione del banditismo (Brb) della polizia giudiziaria parigina ha già aperto un’indagine su questa vicenda. Sono ricercate diverse persone.

La rapina ha avuto un bottino definito “importante” e secondo le prime ricostruzioni il danno economico sarebbe intorno ai 500 mila euro.

Il calciatore e la compagna sono riusciti a scappare e rifugiarsi in un hotel di lusso situato non lontano dalla loro abitazione intorno alle 3.20 del mattino. A dare l’allarme è stato il personale dell’albergo, i due poi sono stati portati in ospedale, in stato di choc, per le cure necessarie.