Una studentessa minorenne è stata brutalmente aggredita nel pomeriggio dello scorso 8 maggio al parco Maddalena, nel quartiere Commenda di Rovigo. La giovane sarebbe stata presa di mira da tre ragazze coetanee che, secondo le prime ricostruzioni, l’avrebbero assalita per motivi sentimentali legati a un ragazzo conteso.

L’episodio è avvenuto poco dopo le 18. La vittima sarebbe stata afferrata per i capelli, trascinata e strattonata con violenza dalle tre aggressori. La situazione è rapidamente degenerata fino a trasformarsi in una vera e propria colluttazione.

Secondo quanto riferito dai presenti, la ragazza sarebbe poi caduta a terra perdendo i sensi al termine del pestaggio. Le tre giovani coinvolte si sarebbero allontanate dal parco prima dell’arrivo delle forze dell’ordine.

Il ricovero in ospedale e lo shock dei testimoni

Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118 che ha trasportato la minorenne d’urgenza al pronto soccorso. I medici hanno deciso di trattenerla in osservazione per tutta la notte a causa delle condizioni in cui era arrivata in ospedale. La giovane è poi tornata a casa nelle prime ore del mattino successivo.

Alla scena hanno assistito anche altri ragazzi minorenni presenti nel parco, rimasti sconvolti dalla violenza dell’aggressione. Alcuni testimoni avrebbero raccontato momenti di forte tensione e paura.

La vittima frequenta il secondo anno della scuola secondaria di secondo grado e vive con la famiglia a poca distanza dal parco Maddalena, luogo che era solita frequentare abitualmente. Sull’episodio sono ora in corso accertamenti per ricostruire con precisione quanto accaduto e identificare eventuali responsabilità.