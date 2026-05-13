Il video della città in Alaska dove il sole non tramonterà per i prossimi 84 giorni
Nella città di Utqiagvik, il centro abitato più settentrionale degli Stati Uniti, è iniziato ufficialmente il fenomeno del “sole di mezzanotte”. Domenica 10 maggio gli abitanti hanno assistito all’ultima alba prima di oltre due mesi di luce continua.
Da questo momento il sole resterà sopra l’orizzonte per 84 giorni consecutivi e non tramonterà più fino al prossimo 2 agosto. Un evento naturale spettacolare tipico delle località situate oltre il Circolo Polare Artico.
Il Servizio Meteorologico Nazionale americano ha diffuso anche un video in timelapse che mostra il sole tramontare all’1:48 per poi riapparire appena un’ora dopo, alle 2:57. Dopo quel breve intervallo, l’astro non scenderà più sotto la linea dell’orizzonte.
Secondo gli esperti, il fenomeno è causato dall’inclinazione dell’asse terrestre che, in questo periodo dell’anno, orienta maggiormente l’emisfero nord verso il sole. Utqiagvik si trova a oltre 480 chilometri a nord del Circolo Polare Artico e conta circa 4.500 abitanti.