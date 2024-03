La statua della Madonna di Trevignano chiusa in un magazzino, Suor Paola: “Datela a me”

Suor Paola, proprio lei, vorrebbe prendersi la statua della Madonna di Trevignano. Tutto vero. La Madonna, alta un metro e ottanta, dopo le ultime vicende per mesi è rimasta chiusa in un magazzino, fino a quando due settimane fa un ex adepto che aveva donato la statua alla quasi veggente di Trevignano, Luigi Avella, è riuscito a rientrarne in possesso.

E ora che fine farà? Suor Paola, racconta a Repubblica, ha provato a chiederla: “Quando ho saputo che c’era questa Madonna in un magazzino mi sono fatta dare il numero di Avella e l’ho chiamato: ‘Adesso te la ridanno’, gli ho detto, ‘dove la metti?’ Se vuoi ci terrei ad avere la Madonnina. Io la volevo prendere perché amo molto la Madonna. Vado a Lourdes una volta all’anno, sono un’ammiratrice della Madonna. L’avrei messa a Roma, in via dè Iacovacci, dove stiamo costruendo una struttura per gli anziani. L’avrei presa per loro e per farli pregare”. Ma alla Madonna chiederebbe un miracolo per la Lazio? “Neanche c’ho pensato. La Lazio è un gioco, la Madonna è una cosa seria”.