Fa discutere la decisione di un parroco bergamasco che durante la messa di domenica scorsa ha fatto distribuire la comunione a una bambina, chierichetta, scatenando la proteste di molti fedeli. Un video che sta girando sui social mostra proprio questo momento della celebrazione e alla Curia di Bergamo sono arrivate diverse mail di lamentela. Nel video si vede il parroco distribuire l’Eucarestia e alla sua destra la bambina fare altrettanto.

Il parroco, la comunione e la bambina

Il sacerdote ha poi spiegato: “Ero rimasto senza ministro straordinario della Comunione. Ho pensato di chiedere alla bimba che mi stava servendo Messa come chierichetta. Che mi pare la più pura di cuore in mezzo a tanti peccatori. Sembra quasi che abbia ucciso una persona, non mi pare che sia stata vilipesa l’Eucarestia… non mi pare proprio”.

Perché tante proteste

Dalla Curia sono intervenuti il vicario generale don Davide Pelucchi e l’ufficio liturgico, che hanno esortato il parroco a non ripetere più questo comportamento. La Curia di Bergamo è stata inondata da diverse mail di lamentela a causa della vicenda, che ha suscitato l’indignazione dei “puristi” del diritto ecclesiastico che lo hanno definito un “orrore liturgico”, e fedeli “normali” per i quali una cosa del genere non è ammissibile o comprensibile.

