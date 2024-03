La storia di Gianni Sala, il 34enne morto davanti gli studi Sky di Rogoredo

A Chi l’ha visto? si parla del caso di Gianni Sala, il 34enne morto nella notte tra il 19 e il 20 agosto dello scorso anno dopo aver provato ad entrare nella sede Sky di Rogoredo. In un video trasmesso qualche tempo fa dal programma condotto da Federica Sciarelli, e girato da una telecamera di sicurezza, si vedono i due uomini della sicurezza all’entrata degli studi atterrare Gianni Sala. Il 34enne, con problemi di droga, quella notte era in stato confusionale ed è morto poco dopo.

“L’autopsia ha rilevato una raccolta di sangue all’altezza del collo e della mascella – ha spiegato il legale della famiglia, l’avvocato Giuseppe Geraci – che potrebbe essere compatibile con la pressione del ginocchio quando Gianni Sala era già riverso a terra. Restiamo in attesa degli ultimi esami anche se la dinamica è già chiara, in tutta la sua gravità, grazie al video della telecamera che ha ripreso la scena”. Il fratello di Gianni Sala, Danilo, ha descritto il 34enne come “una persona fragile e sensibile, che non avrebbe mai fatto male a nessuno”. Un uomo che quella notte “era in stato confusionale ma non aggressivo, ed è stato trattato con violenza da persone che invece avrebbero dovuto aiutarlo e chiamare i soccorsi”.