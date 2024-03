Lascia il compagno 18enne, lui la sequestra e spara al figlio: arrestato

La donna con cui ha avuto una relazione lo lascia, lui la rapisce e spara al figlio di lei, ferendolo in volto. Il ragazzo è stato arrestato oggi, 9 marzo, in Francia, dove era fuggito, costringendo la donna a seguirlo. E’ accusato del tentato omicidio del 16enne, aggravato perché commesso per eseguire il sequestro della madre del minore, avvenuto nel pomeriggio dello scorso 3 marzo, a Roma, in zona Ponte Galeria.

Come si legge su Adnkronos, il 18enne aveva intrapreso una relazione con la donna, interrotta poi da quest’ultima. Lui l’ha minacciata e ha aperto il fuoco contro l’abitazione di lei. Il giorno dopo si è ripresentato a casa della donna. Ha scavalcato il cancello, sparando contro la finestra della camera da letto, colpendo al volto il figlio della donna. Poi ha costretto lei a seguirlo fino in Francia, dove si è deciso a liberarla con la promessa che non lo avrebbe denunciato. Ma le cose sono andate diversamente. E’ stato arrestato e recluso in Francia, in attesa di essere estradato e consegnato alle autorità italiane, grazie a un’operazione coordinata tra i due Paesi.