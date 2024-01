Le previsioni meteo per i prossimi giorni: l’inverno è arrivato ed era anche ora

Le previsioni meteo per i prossimi giorni ci dicono che è arrivato l’inverno dunque, quello vero. Dalla Bielorussia, non si sa bene se con amore, in queste ore, almeno così la raccontano gli esperti, è arrivato il gelo articolo che sta facendo abbassare un po’ ovunque nel Paese le temperature.

E nelle prossime ore, spiega il sito meteo.it, il freddo continuerà a diffondersi tanto che tra oggi e domani sono previste piogge e nevicati in gran parte del Centro-Sud. Nel weekend, invece, è previsto un miglioramento e le previsioni parlando di possibile ritorno alla stabilità.

Le previsioni meteo per i prossimi giorni

Quindi, andando, con ordine.

Giovedì, cioè oggi, è previsto un miglioramento al Nord. “Graduali rasserenamenti – si legge – nel corso del giorno anche in Toscana. Nel resto del paese ancora nuvole con il rischio di deboli piogge su Calabria, Isole, Salento, Lazio, Campania e Basilicata. Non si esclude la neve intorno ai 700-1.200 metri sull’Appennino e in Sardegna. Le temperature minime in calo al Nord con valori anche sotto lo zero”.

Venerdì piogge e rovesci ancora nelle regioni del Sud.

“Le previsioni meteo – si legge sul sito meteo.it – delineano per venerdì 12 gennaio 2024 piogge e rovesci ancora nelle regioni del Sud: dalla Calabria alla Sicilia fino alla Sardegna. Nuvole sparse nel resto del Sud e sul medio Adriatico, mentre schiarite e bel tempo nelle regioni del Centro-Nord dove persiste il rischio di nebbia nelle prime ore del mattino. L’evoluzione climatica per il fine settimana è ancora incerta, anche se l’Italia dovrebbe essere attraversata da un flusso settentrionale in prevalenza asciutto e non perturbato”.

Sabato e domenica tempo sereno o comunque poco nuvoloso con l’aria fredda che, piano piano, comincerà a muoversi verso l’Europa Sud-orientale.

Domenica un po’ meno sole “con l’aumento di nuvole su val padana, Liguria, alto Adriatico, regioni tirreniche e Sardegna occidentale. Dal punto di vista delle temperature si registrerà ancora un calo con valori di stampo invernale”.

Facciamocene una ragione: l’inverno è arrivato e fa freddo. Prima o poi doveva succedere.