L’educatore dell’asilo che abusa sessualmente dei bambini di tre anni

Abusi sessuali su bambini dai tre ai cinque anni: un educatore di 21 anni, che svolgeva servizio civile in un asilo della provincia di Ferrara, ha ammesso le proprie responsabilità davanti ai video ed è stato arrestato. Il giudice del tribunale di Bologna, come riporta la Nuova Ferrara, ha disposto il giudizio immediato. L’inchiesta è nata nello scorso autunno, quando alcuni genitori si sono accorti dei cambiamenti dei loro figli e hanno denunciato la situazione. Nella scuola sono state installate delle telecamere che hanno documentato le responsabilità del giovane.

I casi accertati sono almeno quattro, quattro bambini riconosciuti in maniera chiara dalle immagini, ma quelli coinvolti potrebbero essere anche di più. Nel telefono e nel pc dell’indagato è stato trovato materiale pedopornografico, in parte prodotto da lui stesso. Nell’inchiesta non si è esclude il coinvolgimento di altre persone, anche per accertare diversi livelli di responsabilità: ad esempio per capire perché il 21enne è stato lasciato solo con i bambini, quando non avrebbe potuto starci.