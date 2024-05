L’Italia non è un Paese per pedoni: già 139 quelli morti dall’inizio dell’anno

L’Italia non è un Paese per pedoni: sono già 139 (95 uomini e 44 donne) quelli morti dall’inizio dell’anno sulle strade italiane. Ottantacinque delle vittime avevano più di 65 anni. Otto i pedoni morti solo nell’ultima settimana, tra i quali sei over 65. Sono questi i dati aggiornati forniti dall’Asaps, l’Associazione sostenitori della Polizia stradale, che ha sede a Forlì.

Secondo i dati, la Lombardia è al primo posto tra le regioni con il maggior numero di decessi con 20 vittime. Seguono l’Emilia-Romagna, con 17, il Lazio (14), la Campania (13) e la Sicilia (12). In gennaio i morti sono stati 31, a febbraio 42, a marzo 35, ad aprile 24. Già sette le vittime in maggio. Nell’intero 2023 l’Osservatorio aveva conteggiato 440 decessi sulle strade italiane.