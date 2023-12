I carabinieri hanno arrestato a Caserta per tentato omicidio una ragazza di 17 anni – diventerà maggiorenne tra pochi giorni – con l’accusa di aver accoltellato una 18enne in seguito ad una lite avvenuta all’interno dell’istituto superiore Buonarroti. Entrambe le ragazze frequentano la scuola serale. Secondo quanto accertato dai carabinieri, le due, forse per vecchi rancori e antipatie, hanno iniziato a litigare appena terminata la lezione, mentre erano ancora a scuola.

La lite a scuola e il coltello

Un confronto acceso, degenerato quando la 17enne ha estratto un coltello a serramanico ed ha iniziato a colpire l’altra giovane, che è rimasta ferita al collo e al torace. In poco tempo sono arrivati i carabinieri e i sanitari del 118, che hanno portato la 18enne in ospedale, dove è stata ricoverata in prognosi riservata ma non in pericolo di vita. Anche la 17enne ha riportato delle ferite. I carabinieri della Compagnia di Caserta hanno raccolto testimonianze ricostruendo il fatto, e hanno quindi arrestato la minore.

