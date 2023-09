Litiga con la moglie, prende pistola giocattolo e se la punta alla testa: sotto choc la figlia 12enne

Dopo una lite con la moglie, ha afferrato una pistola giocattolo che era in casa, se l’è puntata alla testa e ha esploso un colpo a salve. Un gesto che ha sconvolto la figlia 12enne che ha assistito alla scena. La ragazzina è rimasta sotto shock e gli operatori del 118, intervenuti sul posto, l’hanno trasferita in ospedale per una serie di controlli. Il fatto, raccontato oggi dal quotidiano ‘La Provincia pavese’, è avvenuto domenica pomeriggio a Stradella (Pavia). La 12enne, sconvolta per l’accaduto, aveva creduto che il padre si fosse ucciso. e ha avuto un malore. E’ stata portata all’ospedale di Stradella. Sull’episodio indagano i carabinieri. Il padre della ragazzina è stato accompagnato al Policlinico San Matteo di Pavia per un controllo psichiatrico.