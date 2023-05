Livorno dopo Milano, carabiniere dà calcio in faccia a un giovane fermato a terra da un collega VIDEO

Un calcio in faccia ad un giovane già fermato e in terra. Un nuovo caso simile a quello di Milano, questa volta a Livorno, immortalato in un video della pagina Welcome to Favelas diventato virale mostra un fermo in strada operato da due carabinieri: uno dei due sferra un calcio in faccia al ragazzo già bloccato dal collega. I due carabinieri ripetono al giovane più volte la parola ‘Fermo’ mentre è a terra. Il giovane, mentre viene ammanettato e un militare lo tiene per il collo, urla: “Mi fa male la gamba”. E poi: “La gente mi guarda, così mi fanno le foto”. Clicca qui per guardare il video.

La replica dell’Arma dei Carabinieri

L’Arma dei Carabinieri, interpellata sul video che mostra violenze nel corso del fermo in strada afferma che “tale condotta non è assolutamente in linea con i valori dell’Arma. Il comportamento del militare verrà giudicato immediatamente con il massimo rigore sotto ogni aspetto, a partire dal trasferimento istantaneo ad un incarico non operativo”.