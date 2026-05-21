Avrebbe costretto una cliente a subire atti sessuali durante un massaggio shiatsu. Come riportano Il Resto del Carlino e il Corriere di Romagna, il fatto risalirebbe all’ottobre scorso, quando durante la seduta, l’indagato, 77 anni, avrebbe molestato una donna di 43 anni, cogliendola di sorpresa. La cliente, che si era rivolta allo specialista per un trattamento terapeutico, a quel punto, avrebbe cercato di allontanarlo, ma lui avrebbe continuato.

Nella denuncia presentata successivamente dalla presunta vittima si parla di un bacio dato all’improvviso sulla bocca, di mani finite sotto i vestiti della cliente e di palpeggiamenti al seno e nelle parti intime. Le indagini, partite dalla denuncia della vittima, sono condotte dai carabinieri e coordinate con la procura di Rimini. La difesa dell’uomo, nei prossimi giorni, chiarirà ulteriormente la posizione del 77enne e depositerà eventuali memorie o documentazione a sostegno della propria versione dei fatti.